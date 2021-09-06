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Ata Koleji, 2021-2022 eğitim öğretim dönemini yeniliklerle karşıladı

06 Eylül 2021 Pazartesi - 12:12 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 12:12

Ata Koleji'nde 2021-2022 eğitim öğretim dönemini yeniliklerle başladı. Kurucu temsilciliğini Yelda Demirören Kalyoncu’nun üstlendiği Öğrencilerin kendilerini mutlu hissetmelerini sağlayan, konforu ve öğrenme şartlarını ön planda tutan, yaratıcılığı besleyen, ilham veren ve başarıyı destekleyen dokunuşlarla yenilenen Ata Koleji, öğrencilerine dünya standartlarında eğitim alacakları bir kampüs ortamı sağlıyor.


Ata Koleji 2021-2022 eğitim öğretim dönemini yeniliklerle karşıladı.Tam Eğitim Sistemi TES ile öğrencilerine anaokulundan liseye kadar yaşam ve düşünme becerilerini öğreten, çocuğun doğasında var olan yaratıcı yetenekleri harekete geçirme amacıyla zihinsel becerilerini destekleyen ve geliştiren eğitimiyle öne çıkan Ata Koleji, yeni eğitim öğretim dönemini Balmumcu kampüsünde gerçekleşen tören ile karşıladı. Yelda Demirören Kalyoncu, yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri yalnız bırakmadı. 
 

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