Aslıhan Doğan: 'Bol bol seri katil belgeseli izledim'

Aslıhan Doğan Turan annesi Güler Doğan ve çocukları ile Bodrum tatiline devam ediyor. Hamza Arda ve Asil Aslan adlarında iki oğlu olan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, aileyi büyütmeyi düşünüyor.

Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda’yı 2018’de, Asil Aslan’ı 30 Haziran’da dünyaya getirmişti. Aslıhan Doğan Turan, Mert Vidinli’nin programına konuk oldu.

"SERİ KATİL BELGESELLERİ İZLEDİM"

Londra’da hukuk eğitimi alan sosyetik güzel, “Pandemi döneminde seri katillere dair bol bol belgesel izledim. Dedektif olmak isterdim” dedi.

"LOKANTA AÇMAK GİBİ BİR PLANIMIZ VAR"

Aslıhan Doğan Turan şunları söyledi:

Unutamadığım anım; ilk oğlum Hamza’nın doğumu. Kalabalık aileleri seviyorum, şimdi bir de kızım olsun istiyorum. Arda da benimle aynı fikirde.

Kontrollü ve evhamlı bir anneye dönüştüm. Gençken annemin (Güler Doğan) kontrollü olduğunu düşünürdüm.

Mutfağa çok meraklıyım. Kardeşim (Dilahan Doğan) de güzel yemek yapar. Birlikte lokanta açmak gibi bir planımız var. Posta