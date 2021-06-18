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Aşkın ilk karesi ortaya çıktı! Nehir Erdoğan balkonda ağladı!
Oyuncu Nehir Erdoğan’ın, iki yıldır meslektaşı Hatice Aslan'ın eski eşi Renan Kaleli’yle aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşıklar, ilk kez Bodrum'da görüntülendi. Ünlü oyuncunun, otelin balkonuna çıkıp ağlaması dikkat çekti.
Bodrum Akyarlar'da bulunan bir otelde objektiflere takılan Nehir Erdoğan-Renan Kaleli çifti, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kavga edip öğle barıştı.
Bodrum Akyarlar'da bulunan bir otelde objektiflere takılan Nehir Erdoğan-Renan Kaleli çifti, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kavga edip öğle barıştı.