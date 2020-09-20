Aşkın ilk fotoğrafı geldi!

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Alihan Aloğlu, Bebeköy’deki Momo isimli mekandan çıkarken ilk defa görüntülendi.

Dilan Çiçek Deniz ile yaklaşık iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Alihan Aloğlu, yakayı ele verdi. Önceki gün Bebeköy’de bulunan Momo isimli mekana giden çift, arkadaşlarıyla yemek yedi.

Burada dört saate yakın kalan oyuncu ve genç iş insanı, mekandan Aloğlu’nun aracıyla ayrıldı. Araç içerisinde görüntülenince neye uğradığını şaşıran Aloğlu, koltuğu kendisine siper edip, görüntü vermemeye çalıştı. Rahat tavırlar sergileyen oyuncu ise sevgilisinin panik anlarına güldü. Şaşkınlığı üzerinden atan Deniz ve Aloğlu, daha sonra oyuncunun İstinye’deki evinin yolunu tuttu.

Haber: Umut Ünver