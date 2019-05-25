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Asker kaçakları hiçbir yerde işe giremeyecek

25 Mayıs 2019 Cumartesi - 11:51 | Son Güncelleme : 25 05 2019 - 12:02

Yoklama kaçakları ve bakayalar kamu veya özel sektörde işe alınamayacaklar. Bunları kamu veya özel sektörde işe alanlar hakkında askerlik şubelerince suç duyurusunda bulunulacak. Kaçaklardan kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası verilecek.


AK Parti tarafından Meclis'e sunulan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklife  göre, yoklama kaçakları ve bakayalar kamu veya özel sektörde işe alınamayacaklar. Bunları kamu veya özel sektörde işe alanlar hakkında askerlik şubelerince suç duyurusunda bulunulacak.
 
Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalara verilecek cezalar
 
Barışta kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yoklama kaçakları ve  saklılar için yoklama kaçağı kaldıkları tarihten; bakayalar için bakaya  kaldıkları tarihten; geç iltihak bakayaları için kendilerine tanınan yol  süresinin bitiminden; yedeklerden çağrılanlar için birlikte işleme tabi olanların  en son gönderilme tarihinden itibaren kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari  para cezası uygulanacak. Bunlardan kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5,  yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası verilecek.
 
 
Yapılan muayenelerinde askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılanlar,  askerlikten muafiyet hakkı olanlar, düzenlemede belirtilen nedenlerle erteleme  hakkı olduğu halde süresi içerisinde işlem yaptırmayanlara, idari para cezası  uygulanmayacak. Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili  olacak.
 
Terör örgütlerine veya MGK'ce devletin milli güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,  mensubiyeti, iltisakı, bunlarla irtibatı olan ve askerliğe elverişli oldukları  anlaşılan yükümlülerden, yoklama kaçağı ve bakayalar dahil bu düzenlemede yazılı  geçerli mazereti olmayanlar, bakanlıkça belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre  silah altına alınacak.
 
Yoklama kaçakları ve bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek  amacıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca, İçişleri Bakanlığına  bildirilecek. Yakalanarak muhafaza altına alınanlar, mesai saatleri içerisinde en  yakın askerlik şubesine getirilecek. Mesai saatleri dışında veya askerlik  şubesinin bulunmadığı yerlerde ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan  tutanağa istinaden derhal serbest bırakılacak.
 
Yoklama, celp ve sevk ile ilgili hususlar, Milli Savunma Bakanlığınca  TRT ve diğer ulusal yayın yapan televizyon, radyo kanalları aracılığıyla zorunlu  yayın kapsamında duyurulacak, bakanlığın internet sitesinde ve e-Devlet  sisteminde ilan edilecek.
 
 
Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ile yükümlülükleri yerine  getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı  gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca, herhangi bir  ceza almamış olanlara, azami üç güne kadar ek izin verilebilecek.
 
Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erler, her ay için iki gün ilave  izin kullanabilecek. Muvazzaflık hizmeti sırasında eşi doğum yapan ya da eşi veya  ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından biri vefat eden erbaş ve erler,  talepleri üzerine ilave 10 gün izin kullanabilecek. Askerlik hizmetini yedek  subay ve yedek astsubay olarak yerine getirecek yükümlülerin izinleri, Türk  Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'ndaki sürelere oranlanarak uygulanacak. Bu  kapsamda verilen izinler askerlik hizmet süresinden sayılacak. Bu kapsamdaki  yazılı izinlerin dışında izin vermeye cumhurbaşkanı yetkili olacak.
 
Erbaş ve erlerin hava değişimi ile istirahatte geçen sürelerinin, tabi  olduğu hizmet süresinin her ayı için bir günlük kısmı, askerlik hizmetinden  sayılacak.
 
Yedek subay ve yedek astsubaylardan hastalananlar, muvazzaf  subay/astsubay emsalleri gibi sıhhi izin süresine tabi tutulacak. Bu izin  süresince, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, yedek subay veya yedek  astsubaylıkta alınan sıhhi izin sürelerinin tabi olduğu hizmet süresinin, her ayı  için bir günlük kısmı askerlik hizmetinden sayılacak.
 
 
Yedek subay adayları ya da yedek astsubay adaylarının kanuni  mazeretlerine dayalı olarak sınıf okulundan ayrı geçirilen sürenin, sınıf okulu  toplam süresinin üçte birinden fazla olanlar veya sınıfı görevi yapamaz raporu  alanlar hakkında geçici terhis işlemi yapılacak.  Bir sonraki dönemde  hastalıklarının devam etmediği sağlık raporu ile saptananlar ve yeniden  sınıflandırılanlar yeni dönemin tamamına katılacak.
 
Firar ve hava değişimi veya izin ihlali durumundaki yükümlüler  hakkındaki suç dosyası, suçun oluşması için öngörülen sürelerin geçmesine  müteakip, ilgililerce soruşturma izni verilmesi halinde yetkili cumhuriyet  savcılıklarına gönderilecek.
 
Haklarında yakalama kararı olan firar ve hava değişimi ya da izin  ihlali durumundaki yükümlüler ele geçirilinceye kadar kolluk kuvvetlerince  aranacak. Kolluk kuvvetlerince yakalananlar en yakın adli makama teslim edilecek  ve adli makamın talimatı doğrultusunda haklarında işlem yapılacak. Bu durumda  olan ancak haklarında adli makamlarca çıkarılmış yakalama kararı bulunmayan  yükümlülerden, kendiliğinden gelen ya da kolluk kuvvetlerince askerlik şubelerine  teslim edilenler, serbest olarak birlik ve kuramlarına sevk edilecek.
 
Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme disiplinsizliklerini  işleyen yükümlülerden kendiliğinden askerlik şubelerine gelenler, serbest olarak  birlik ve kurumlarına sevk edilecek.

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