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Aşk tam gaz devam ediyor

28 Ekim 2020 Çarşamba - 9:22 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 9:22

Olaylı bir şekilde boşandıktan sonra iş insanı Cevdet Taşçeken ile aşk yaşamaya başlayan Hande Demir, önceki akşam sevgilisiyle Anadolu Yakası’nda bir mekanda yemekteydi.


Aşkları tam gaz devam ikili, arkadaşlarının objektifine mutluluk pozu verdi. (Milliyet)
 

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