25 Ekim 2020 Pazar
İSTANBUL
10°C / 7°C
GALERİ
VİDEO
BIST
1.191
-0.64
EURO
9,4570
0.70
USD
7,9700
0.40
ALTIN
487,450
0.30
CANLI BORSA
ÇALIŞMA HAYATI
Emekli
Çalışan Hakları
Personel Alımı
Uzmana Sor
KOBİ
Memur
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
OYUN
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
KORONAVİRÜS
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Haberler
»
Magazin Haberleri
»
Aşk iddialarını yalanlamıştı! Ev tuttular...
Aşk iddialarını yalanlamıştı! Ev tuttular...
25 Ekim 2020 Pazar - 17:12
| Son Güncelleme : 25 10 2020 - 17:14
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı’yla aşk yaşadığı iddiasını yalanlasa da ikili hakkındaki dedikodular bitmiyor.
SONRA OKU
Yağcı ve Bölükbaşı’yla ilgili ortaya atılan yeni iddiaya göre; genç çift birlikte yaşamak için
Beşiktaş
’ta ev kiraladı. İkilinin kendi zevklerine göre döşediği evin kirası ise 7 bin lira.
(Hürriyet)
ETİKETLER
barış murat yağcı
nisa bölükbaşı
aşk
SON HABERLER
Özcan Deniz’i yeniden ihbar etti
Cedi Osman'dan aşk paylaşımı!
Arif Verimli sosyal medyayı salladı!
Tuba Büyüküstün acele etti! 'Yanımdaki...'
6.haftanın lideri yine Alanyaspor
Fenerbahçe - Trabzonspor (CANLI ANLATIM)
Adana Demirspor'un Mehmet Akyüz'ü var
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.
Detaylar için
veri politikamızı
inceleyebilirsiniz.
Onaylıyorum
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
ÇALIŞMA HAYATI
VİDEO
FOTO GALERİ
MAGAZİN
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
SAĞLIK
EĞİTİM
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
HABER
RSS
WEB BİLDİRİMLERİ
©Copyright 2016
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve
haber
kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.