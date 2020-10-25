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Aşk iddialarını yalanlamıştı! Ev tuttular...

25 Ekim 2020 Pazar - 17:12 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 17:14

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı’yla aşk yaşadığı iddiasını yalanlasa da ikili hakkındaki dedikodular bitmiyor.


Yağcı ve Bölükbaşı’yla ilgili ortaya atılan yeni iddiaya göre; genç çift birlikte yaşamak için Beşiktaş’ta ev kiraladı. İkilinin kendi zevklerine göre döşediği evin kirası ise 7 bin lira.
 
(Hürriyet)

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