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Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Ünlü oyuncu...

Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal ile tatil için Bodrum'u seçti.

Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Ünlü oyuncu... Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal ile tatil için Bodrum'u seçti.
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