Aşısız gençlere 'Kovid-19'u çok ağır geçirebilirsiniz' uyarısı

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu da olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının son haftalarda 28-30 bin bandında seyrettiğine dikkati çekti.

Özellikle birkaç gündür vaka sayılarının 30 binin üzerine çıktığını anımsatan Turan, "Kovid-19 vakalarının yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşuyor. Bu bize şunu ifade ediyor, toplumdaki hareketli grup gençler. Özellikle üniversiteler açıldı, gençlerimiz bir arada. Bu nedenle de Kovid-19 daha çok onlarda görülüyor." ifadelerini kullandı.

Genç Kovid-19 vakalarındaki bu durumun hastaneye yatış veya yoğun bakımlara yansımadığına işaret eden Turan, "Gençlerin hastalığı ağırlıklı olarak hafif ya da orta şiddette geçirmeleri, hastaneye yatış ya da yoğun bakımı gerektirmiyor. Ancak hastalığı daha yaşlı insanlara, büyüklerine, sevdiklerine bulaştırabiliyorlar." diye konuştu.