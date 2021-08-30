Dünyada 1,6 milyar insanda görülen anemi, en çok kadınları ve kanser ve kronik hastalığı olanları etkiliyor. Anemi semptomlarının çoğu, vücudun hayati dokuları ve organlarında oksijenin azalmasına neden olur. Peki, Aşırı kansızlık belirtileri nelerdir? Aşırı kansızlık durumunda neler yapılmalı? İşte aşırı kansızlık ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Anemi halk dilindeki bilinen ismi ile de kansızlık pek çok sağlık sorununu beraberinde getirir. Kansızlık, vücudun ihtiyacı olan oksijeni taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yoğunluğunun azalması durumuna verilen isimdir. Bu sorun kan eksikliğine, hatta aşı kansızlığa neden olabilir. Bunun sonucu ise, ten rengini de etkiler.

AŞIRI KANSIZLIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anemi adı ile de bilinen kansızlık, çok ciddi bir hastalıktır. Zamanında müdahale edilmediği takdirde pek çok farklı organı olumsuz etkileyebilir. Özellikle kötü beslenen ve aşırı zayıf olan kişilerde kansızlık görülme sıklığı daha fazladır. Bu hastalık, genetiğe ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Ülkemizde görülen pek çok farklı anemi türü bulunur. Aşırı kansızlık belirtileri ise,

Kan azalması güçten düşmeye neden olur. Hasta, günlük işlerini yapmakta zorlanmaya başlar ve halsizlik kronikleşir.

Güçten düşme, ilerleyen zamanlarda çeşitli sinyallerle kendini bayılma ya da göz kararması ile belli eder.

Cilt renginde sararma ve solmalar meydana gelir.

Kansızlık, sadece fiziksel değil psikolojik ve zihinsel olarak da bazı sonuçlar doğurur. Hasta en ufak bir şeye bile daha şiddetli ve öfkeli bir karşılık verebilir.

İştahsızlık, anemi hastalığının hem en çok görülen nedeni hem de sonucudur. Özellikle de yetersiz ve sağlıksız beslenen kişilerde kansızlık görülme oranı daha yüksektir.

AŞIRI KANSIZLIK DURUMUNDA NELER YAPILMALI?

Kansızlığın giderilmesinde bazı meyve ve sebzeler büyük rol oynar. Ama genetik kaynaklı bazı anemilerin tedavisinde meyve ve sebzelerin bir etkisi bulunmaz. Beslenme düzeni ve yemesi iyi olan hasta hala kendisini çok halsiz hissediyorsa vakit kaybetmeden bir uzman doktora görünmesi gerekir. Kansızlığın tedavisine başlamadan önce sorunun altında yatan durumun tespit edilmesi ve bu durumun ortadan kaldırılması çok önemlidir. Çünkü, kansızlık pek çok farklı nedenden kaynaklanabilir.

Aneminin türüne göre de, farklı pek çok tedavi yöntemleri uygulanır. Vitamin ve demir eksikliği olan kişilerde vitamin ve elementler injeksiyon ya da oral şeklinde replase edilir. Anemi tedavisinde genellikle demir eksikliği ilacı verilir. İlaçların ise, kesinlikle aç karnına alınması, kesinlikle süt ve süt ürünleri ile birlikte kullanılmaması gerekir. Vücut için gerekli olan demirin vücutta depolanabilmesi için yaklaşık olarak 6 ay boyunca ilaç kullanımına devam edilmesi gerekir.