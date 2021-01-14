Aşı programı açıklandı! Covid 19 aşı programına göre aşı sıralaması: İlk aşı kimlere, hangi meslek gruplarına vurulacak?

Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. 4 aşamada gerçekleştirilecek olan Koronavirüs aşıları önce sağlık çalışanları yapıldı. Birinci aşamada 65 yaş üzeri ikinci aşamada polis, asker öğretmen, zabıta ve yargı çalışanları aşılanacak. 3. Aşamada 18-49 yaş arasında kronik hastalar 4. Aşamada ise zamanında aşı yaptırmayan aşılanacak. İşte aşı programı…

Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı. Aşı kimlere vurulacak? Aşı programı…

Aşı programı netleşti