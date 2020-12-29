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Asgari ücretle ile birlikte emeklilikte flaş değişiklik!
Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3577.50 TL olarak belirlendi. Asgari ücret çalışma hayatındaki pek çok konu için temel gösterge niteliğinde. Yani, asgari ücret artınca yalnızca asgari ücretlinin eline geçen net rakamda değil, çalışma hayatındaki pek çok noktada değişiklik oldu.
65 yaş aylığı alanlar, gelir testi yaptıracaklar, borçlanma yapacaklar, işsizlik maaşı alacaklar bile asgari ücretteki değişimden etkilendiler. Milliyet'ten Cem Kılıç asgari ücret zammı ile beraber çalışma hayatındaki değişiklikleri köşesinde yazdı.