Asgari ücret desteği! Milyonları kapsıyor! Aylık 75 lira...

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Milyonlarca işvereni kapsıyor. Asgari ücrete 75 liralık destek veriliyor. İstihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

Asgari ücret ile ile gili son dakika gelişmesi! İşverene 75 TL'lik asgari ücret desteğinin bu yıl da devam etmesinin de yer aldığı ekonomi paketi ile ilgili düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda 17 saatlik kesintisiz görüşme maratonunun ardından dün kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen düzenlemede ekonominin yanısıra terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulamasının 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl uzatılması da yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Kanuna göre, işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016'dan 2020 sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek. 2021'de de istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigorta sı Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Düzenleme 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

Dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların gözetim uygulaması kapsamında izlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisizleştirilmesinin önüne geçilmesi sağlanacak. Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret alma yetkisi verilecek. Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığında olacak. Kooperatifler Kanunu'nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye bulundurabilme haklarını düzenleyen maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Rekabet Kurulu Başkanı ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak.

DEPREME KREDİ DESTEĞİ

2020'de meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili düzenleme yapılacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

ÇEKTE MAĞDURİYET KALKACAK

Karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkum olanların, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022'ye kadar, kalan kısmını 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde, mahkumiyetleri ortadan kaldırılacak.

BAŞARIYA ÖDÜL GELECEK

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 yıl ertelenecek. Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan gümrük muhafaza personeline yüksek hizmetleri ve olağanüstü yararlılık göstermeleri durumunda ödül verilecek. (Sabah)