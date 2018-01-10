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Asgari ücret desteği 100 lira olarak devam edecek

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 14:05 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 14:16

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işverene asgari ücret desteğinin bu yıl da 100 lira olarak devam edeceğini bildirerek, işveren camiası olarak bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.


Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücret desteğinin ilk  olarak 2016 yılında uygulanmaya başladığını anımsatarak, 2015 yılında bin lira  olan asgari ücretin 2016 yılında bin 300 liraya yükseltilmesinin bu desteğin  verilmesinde etkili olduğunu dile getirdi.
 
Hükümet yetkililerinin, geçen aylarda, "iki yıldır uygulanan desteğe,  2018 yılında devam edilmeyeceği" yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan  Koç, buna karşın gerek işverenler olarak kendilerinin, gerekse işçi  sendikalarının bu desteğin devamı yönünde talepleri bulunduğunu vurguladı.
 
Koç, yeni asgari ücretin belirlendiği 29 Aralık'taki görüşmelerde  asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam ettirilmesinin karara bağlandığını  dile getirerek, şöyle konuştu:
 
"Desteğin miktarı konusunda belirsizlik vardı. Bunun 100 liranın  altında olabileceği yönünde çeşitli duyumlar da kulağımıza geldi ama başta Sayın  Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız, rakamın 100 lira  olarak devam etmesi yönünde çok olumlu bir yaklaşım gösterdiler. İşveren  camiasını mutlu eden bu yaklaşımlarından dolayı kendilerine minnettarız. Çünkü  bütçede olmadığı söylenen bu destek konusunda taleplerimizi dikkate aldılar."
 
10 milyon çalışan ile 1,5 milyon işvereni ilgilendiriyor
 
Asgari ücret desteğinin devamının asgari ücrette yapılan artışı da  olumlu etkilediğini vurgulayan Koç, "Brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak  belirlenen asgari ücrete geçen yıla kıyasla 14,2 artış yapılmış oldu. Bu oran  yaklaşık yüzde 12 olan yıl sonu enflasyonunun yaklaşık 2 puan üzerinde." dedi.
 
Desteğin 10 milyon çalışan ile yaklaşık 1,5 milyon işvereni  ilgilendirdiğine dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:
 
"İşçi kesiminin, bu desteğin sadece toplu iş sözleşmesi uygulanan iş  yerlerine uygulanması yönünde talepleri olmuştu. Biz de toplu sözleşme olan iş  yerlerinde bu rakamın 113 lira olarak uygulanmasını istiyorduk ama iki talep de  dikkate alınmadı. Mevcutta 100 liralık asgari ücret desteği tüm iş yerlerinde  uygulanacak."
 
Koç, geçen yıl 1 milyonun üzerinde sağlanan ek istihdamda başta asgari  ücret desteği olmak üzere verilen teşviklerin etkili olduğunu belirterek, 2018'in  2017'ye göre çok daha iyi bir yıl olacağına inancını dile getirdi.

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