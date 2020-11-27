Asgari ücret artacak mı, ne kadar olacak? Asgari ücret belirleme komisyonu toplanıyor! Asgari ücret 2021 tahminleri…

Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? 2021 asgari ücret miktarının belirlendiği, Asgari Ücret Komisyonu’nun toplanacak tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 asgari ücret konusunda "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" ifadelerini kullandı. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak, artacak mı? İşte 2021 yılı için 5 farklı asgari ücret tahminleri.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı için işçi ve işveren temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti ve "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmasını kararlaştırdık. Sürecin şimdiden tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum." kelimelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLACAK? OLUR?

En yüksek maaş beklentisi 'Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur' şeklinde.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Belirleme Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş, DİSK ve Hak-İş katılacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ise zamlı maaşlar ödenmeye başlanacak.

Asgari ücrete geçtiğimiz yıl başında yüzde 15 zam yapılmıştı. Bu yıl da benzer oranda bir zam yapılması bekleniyor. 2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağı öngörülüyor. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakam bekleniyor.

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Orta Vadeli Program’da 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 10.5, 2021 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 8.0 olarak belirlendi. Merkez Bankası 4. Enflasyon Raporu’nda ise 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.1 olarak revize edilirken, 2021 yılı enflasyon tahmini de yüzde 9.4 olarak belirlendi.

OVP ve Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine göre ortaya çıkan 5 farklı asgari ücret tahmini ise şu şekildedir:

OVP’DEKİ 2021 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE

OVP’de 2021 yılı için enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücret bu hedef doğrultusunda yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur.

MERKEZ BANKASI’NIN 2021 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE

Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.

MERKEZ BANKASI’NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE

Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.

TCMB’NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

TCMB’NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.