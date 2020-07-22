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ASELSAN sağlıkta da "Türkiye'nin amiral gemisi" olmayı hedefliyor

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:03 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 15:03

Türkiye'nin savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarındaki amiral gemisi ASELSAN, bu unvanı sağlık teknolojileri alanına da taşımaya hazırlanıyor.


Savunma sanayisindeki kabiliyetleriyle sağlık teknolojilerinde  yenilikçi çözümlere imza atan, bu alana yıllardır ciddi öz kaynak ayıran ASELSAN,  geliştirdiği ilk tıbbi cihazları bu yıl kullanıma sunacak.
 
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon  ve Sağlık Sistemleri Sektör Başkanı Dr. İbrahim Bekar, AA muhabirine, şirketin  sağlık teknolojilerinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
 
Bekar, ASELSAN'ın marka değeriyle sağlık alanında da ülkenin amiral  gemisi olmayı ve ekosistemde bir kaldıraç etkisi yaratmayı amaçladıklarını  söyledi.
 
Bu kapsamda, bir yandan ulaşılması zor teknolojileri ülkeye  kazandırdıklarını belirten Bekar, bir yandan da ekosistemdeki KOBİ ve  "start-up"lara liderlik edip, var olan kabiliyetleri üst seviye çıkarmaya yönelik  iş birlikleri geliştirdiklerini bildirdi.
 
Bekar, ASELSAN'ın görüntüleme, mikro dalga, radar, elektro optik, güç  elektroniği gibi askeri savunma teknolojilerinden gelen bilgi birikimiyle sağlık  alanında "görüntüleme cihazları", "tanı, teşhis ve takip cihazları" ve "yaşam  destek cihazları" olmak üzere 3 alanı hedef olarak belirlediklerini, bunların da  sağlıktaki ana cihaz portföyünü oluşturduğunu ifade etti.
 
MR cihazı için takvim kısalıyor
MR cihazına yönelik Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans  Araştırma Merkezi (UMRAM) ile yürütülen çalışmalar sonunda mühendislik  prototipinin bu yıl ortaya çıktığını dile getiren Bekar, "2023 dedik ama Savunma  Sanayii Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz tarafından 2022'de  ticari ilk ürününün çıkması konusunda görevlendirildik. MR cihazımızdan görüntü  aldık. MR'ın seri üretim geliştirme çalışmalarına başladık, son evredeyiz. Bu  alanda uluslararası gelişmeleri takip edebilmek için yurt dışında teknoloji  geliştirme merkezleri de açmayı düşünüyoruz." dedi.
 
MR cihazında patente konu inovatif çözümlere imza attıklarına işaret  eden Bekar, şöyle konuştu:
"Yenilikçi komponentlerimizi uygulayabileceğimiz bir platform  bulamadığımız için kendi platformumuzu yapmaya karar verdik. Dışarıdan klasik bir  MR gibi gözükse de içinde kendi geliştirdiğimiz komponentlerin olduğu bir MR  çıkacak ve dünyada muadili bulunmayacak, çok daha öncü olacak."
 
X-ray cihazında sona gelindi
X-ray cihazlarına yönelik çalışmalara mobil ürün versiyonuyla  başladıklarını anlatan Bekar, "Mobil x-ray, ürün grubundaki diğer cihazlara göre  biraz daha kompleks bir ürün. Dijital Mobil X-Ray cihazı için yaptığımız CE  belgesi başvurumuz Onaylanmış Kuruluş tarafından başarıyla değerlendirilmiş ve CE  belgesini almaya önerildiğimiz Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir. Az sayıda  prototip üretimine yıl sonu ve seri üretime de gelecek yılın sonuna doğru  başlamayı ve ticari satışa geçmeyi hedefliyoruz. Cihazı sene sonunda hastanelerde  görmeyi amaçlıyoruz. Hasta başı monitör, mamografi gibi cihazlar da ürün  portföyümüzde yer alıyor." ifadelerini kullandı.
 
6 bin solunum cihazı seri üretimde
Bekar, yaşam destek cihazlarına yönelik olarak ventilatör (solunum  cihazı) için Biosys ile 2018'den bu yana iş birliği içinde olduklarını, yeni tip  koronavirüs salgını sürecinde Baykar ve Arçelik'in de katkılarıyla çok kısa  sürede seri üretimi hayata geçirip hastanelere teslimat yapmaya başladıklarını  söyledi. İbrahim Bekar, aldıkları siparişler doğrultusunda 6 bin solunum cihazı  üretimini sürdürdüklerini ve dünyada bu cihaza yönelik ciddi bir talep  bulunduğunu bildirdi.
 
Otomatik harici defibrilatör (elektro şok cihazı) için de Metsis ile  iş birliğine gittikleri bilgisini veren Bekar, "Hali hazırda ticari olarak  satılan bir ürünü dünya standartlarına, ASELSAN ve Türkiye imzasını taşıyabilir  hale getirmek için 1,5 yıldır çalışıyoruz. Seri üretimden çıkan elektro şok  cihazlarını ağustos-eylül aylarında görebileceğiz. Yurt dışında pazarlama  faaliyetlerine başladık, siparişler de aldık. Cihazlarımız bu yıl sağlık  sektörünün kullanımına girecek." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Kamuoyu desteği yüzde 95"
Bekar, sağlık teknolojileri alanında yürüttükleri çalışmalarla  ASELSAN'ın ülkenin medikal cihaz devi olmasını hedeflediklerini dile getirdi.
 
Savunma sanayisinde dünyada önde gelen firmaların sağlık alanında da  çok önemli faaliyetleri bulunduğuna dikkati çeken Bekar, "ASELSAN Healthcare ya  da ASELSAN Sağlık markasını dünya devi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda  kamuoyu araştırması yaptık ve ASELSAN'ın sağlık alanında faaliyet göstermesine  yüzde 95'in üzerinde bir destek var. Bütün milletin, bir coğrafyanın umudu var.  Yurt dışındaki dostlarımızdan da ciddi destek görüyoruz ve ASELSAN'ın sağlık  alanında da olmasını bekliyorlar." diye konuştu.
 
ASELSAN dev ihaleye hazır
İbrahim Bekar, Sağlık Bakanlığının 10 yıllık MR, ultrason,  bilgisayarlı tomografi, dijital röntgen ve hasta başı monitör ihtiyaçlarının  karşılanmasına ilişkin ihalesi için ASELSAN'ın göreve hazır olduğunu da  söyledi.
 
Bu ihale için yabancı bir partnerle yerlileştirmeyi içeren bir Sanayi  İşbirliği Projesi öngörüldüğünü, ASELSAN'ın da bu yönde hazırlıklarını yaptığını  anlatan Bekar, şunları kaydetti:
"Sanayi İşbirliği Projesi çıkarsa bizim için hızlandırıcı olur ama  olsa da olmasa da biz medikal cihaz firması olmaya karar verdik. Sağlık  teknolojilerine bugüne kadar 20 milyon doların üzerinde öz kaynak ayrıldı. Bu  alandaki faaliyetler için direktörlük kuruldu. 150'den fazla mühendis ve teknik  eleman bu alanda çalışıyor. Sanayi İşbirliği Projesi kapsamındaki 5 cihaz da  zaten yol haritamızda var. Sanayi İşbirliği Projesi olursa çok hızlanır, yabancı  firmaya da ihtiyacımız yok artık. Sağlık Bakanlığı bizi görevlendirirse bu alanda  Türkiye'de var olan ekosistemi birleştirerek söz konusu cihazları hızlı şekilde  üretebiliriz. Her şeyi biz yaparız yaklaşımında da değiliz. Savunma sanayisinde  başarıyla hayata geçirdiğimiz birlikte iş yapma kültürünü burada da  gerçekleştirebiliriz. İş birliği yaptığımız KOBİ'lere önümüzdeki dönemde yenileri  eklenecek. ASELSAN bu alanda kanatlarının altına rüzgar aldıkça, sağlık  alanındaki KOBİ ve ekosistemi kanatlandıracak."
 

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ASELSAN sağlık Türkiye'nin amiral gemisi
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