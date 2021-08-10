ASELSAN'ın ürünleri IDEF'21'de görücüye çıkacak

ASELSAN, Türk mühendisliğinin ürünü olan geniş yelpazedeki çözümleriyle, her yıl olduğu gibi bu yıl da IDEF'21, "15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı"nda 250'den fazla ürün ve sistemini sergileyecek.

Yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, 17-20 Ağustos'ta İstanbul 'da düzenlenecek ve savunma sanayisinin yurt içi ve dışındaki önemli aktörlerini, tedarik makamlarını ve ülke heyetlerini buluşturan IDEF 2021'de, 7 bin metrekareyi aşan sergileme alanıyla ziyaretçilerini karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Haluk Görgün, şirketin, IDEF Fuarı'nın en büyük katılımcısı olduğunu belirterek, "Global çapta savunma ve teknoloji alanında ülkemiz adına liderliği temsil eden ASELSAN'ımız bu yıl da fuarda yüzlerce ürününü sergileyecek. Bu ürünlerin her birinin arkasında milletimizden aldığımız güçle çalışanlarımızın emeğinin birleşmesinden doğan büyük bir değer var." değerlendirmesinde bulundu.

Fuarda sergiledikleri ürün ve sistemlerin Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı tüm dünyaya göstereceğine dikkati çeken Görgün, "Standımızı ziyaret eden tüm yurttaşlarımız ve dostlarımız da bu gururumuza ortak olacaklar. Başlangıcından bugüne kadar IDEF'in dünya çapında hak ettiği saygın konuma gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Doğa dostu teknoloji

"Sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücüyle tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olmak" vizyonunu benimseyen ASELSAN, sürdürülebilirlik çalışmalarına IDEF'te de atıfta bulunacak. Bu kapsamda stant alanında canlı ağaçlara ve 5 bin kökten fazla canlı bitkiye yer verilecek.

Geri dönüştürülmüş/dönüştürülebilir malzeme seçimiyle yüzde 90'dan fazla oranda doğa dostu stant inşa edilecek.

ASELSAN, fuarın gerçekleşeceği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki standında deniz, hava, hava savunma, sınır-sahil güvenlik, haberleşme, elektronik harp ve silah sistemleri ile elektro-optik sistemler bölümlerinde 250'den fazla ürün ve sistemi tanıtacak.

İlk kez sergilenecek sistemler arasında yeni nesil ihlal tespit sistemi MİDAS-3, Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelen geri dönüşlerle mükemmelleştirilmiş bir lazer hedef işaretleme cihazı olan ENGEREK-2, insansız hava araçları için geliştirilmiş CATS Elektro-Optik Sistemi'nin geliştirilmiş versiyonu ASELFLIR-500, yeni geliştirilmiş insansız kara, hava ve deniz araçları yer alacak.

Türk Silahlı Kuvvetleriyle, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere çok sayıda yurt içi müşterinin savunma ve güvenlik sistemleri ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN, özgün sistem ve çözümleri IDEF'te sergileyecek.

Millileştirilmiş ürünler görücüye çıkacak

Şirket, bu yıl ilk kez "Millileştirilmiş Ürünler" sergisi de düzenleyecek.

Fuarda ASELSAN ile güç birliği yapan tedarikçiler, tedarikçi olmaya aday sanayiciler ve KOBİ'ler de kendilerine ayrılan özel bölümlerde iş birliklerine yönelik fırsatları keşfederek, görüş alışverişinde bulunacak.