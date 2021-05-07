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ASELSAN'a Kurumsal Akademiler Konseyinden ödül

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 18:02 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 18:02

ASELSAN, çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği öğrenme ve gelişim projeleriyle Küresel Kurumsal Akademiler Konseyi (Global Council of Corporate Universities/GlobalCCU) ödüllerinden "kültür ve teknoloji" kategorisinde "bronz ödül"e layık görüldü.


 
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'ın da finalist olduğu  GlobalCCU ödüllerinde 7 ülkeden 17 kuruluşu uluslararası bir jüri değerlendirmeye  aldı.
 
Ödüller, dünyanın dört bir yanından kurumsal akademilerin öğrenme ve  gelişim liderlerini bir araya getiren 2021 GlobalCCU e-forumda sahiplerini buldu.
 
Bu kapsamda ASELSAN, çalışanlarına yönelik hayata geçirdiği öğrenme ve  gelişim projeleriyle "kültür ve teknoloji" kategorisinde "bronz ödül" kazandı.
 
ASELSAN'ın BİL-GE Platformu'nda yapılan çalışmalar jüri tarafından  değerlendirildi. ASELSAN, çalışanlarının gelişimini sürdürülebilir kılmak için  2020'de BİL-GE Platformu’nu internet ve mobil uygulama üzerinden de erişilebilir  kıldı.

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ASELSAN kurumsal akademiler konsey ödül
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