Arzu Aygün'den 42 gün sonra acı haber! Sevgilisi itiraf etti, cesedi...

Samsun'un Atakum ilçesinde 42 gündür haber alınamayan Arzu Aygün'den kahreden haber geldi. Arzu Aygün'ün gözaltına alınan sevgilisi M.C., Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etti. M.C. ifadesinde Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi. Kayıp olan Arzu Aygün bir süredir Müge Anlı'nın programında aranıyordu.

Trabzon, Rize, Artvin, Muş, Bitlis, Meteoroloji'de yer alan bilgilere göre; Gümüşhane, Bayburt Van , Şırnak ve Hakkari 'de çığ tehlikesine karşı turuncu uyarı yayınlandı.

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. de dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu. M.C.'nin ifadesinde, 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dediği öğrenildi.

İTİRAF ETTİ, CESEDİ BULUNDU