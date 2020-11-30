30 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.314 -1.08 EURO 9,3960 0.47
USD 7,8490 0.45 ALTIN 447,510 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Art arda patlamalar yaşanmıştı! Alarm seviyesi yükseltildi

AA |  30 Kasım 2020 Pazartesi - 8:15 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 8:15

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi.


 Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Ili Lewotolok  Yanardağı’nda geçen haftadan bu yana volkanik hareketliliğin artması nedeniyle  alarm durumunun "turuncu" seviyeye yükseltildiğini açıkladı.
 
Yanardağın kraterinin 4 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette  bulunmaması konusunda uyarı yapan PVMBG, yanardağdan püsküren kül ve dumanın  olumsuz etkilerine karşı maske ve koruyucu elbise kullanılması tavsiyesinde  bulundu.
 
Afet Zararları Azaltma Ajansı Sözcüsü Raditya Jati, dünkü patlama  sonrası yanarda eteklerindeki 28 köyden 2 bin 800 kişinin tahliye edildiğini  bildirmişti.
 
Ulaştırma Bakanlığı da bölge için uçuş uyarısı yayımlandığını, adanın  birçok bölgesine kül yağdığından yerel havaalanının kapatıldığını açıklamıştı.
 
Ülkede yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada),  "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan  oluşuyor.
 
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 127  aktif yanardağ bulunuyor.
 
 

ETİKETLER

Endonezya Doğu Nusa Tenggara Ili Lewotolok
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.