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Arnavutköy'de fabrikada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

DHA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 9:52 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 9:52

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada patlama meydana geldi.


Arnavutköy Hadımköy'de deri fabrikasında nedeni henüz bilinmeyen patlama meydana geldi.
 
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
 

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İstanbul Arnavutköy fabrika patlama
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