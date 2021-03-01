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Arnavutköy'de fabrikada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
Arnavutköy'de fabrikada patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
DHA
| 01 Mart 2021 Pazartesi - 9:52
| Son Güncelleme : 01 03 2021 - 9:52
İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada patlama meydana geldi.
SONRA OKU
Arnavutköy Hadımköy'de deri fabrikasında nedeni henüz bilinmeyen patlama meydana geldi.
Olay yerine itfaiye ve
sağlık
ekipleri sevk edildi.
ETİKETLER
İstanbul
Arnavutköy
fabrika
patlama
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