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Arıların azalması ürün rekoltesini de olumsuz etkiliyor

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 16:13 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 16:13

Kanada ve ABD’den bir grup bilim insanının yaptığı çalışmaya göre, tabiatta arıların azalması, birçok üründe rekoltenin düşmesine de sebep oluyor.


ABD ve Kanada’daki üniversitelerden toplam 31 bilim insanı tarafından  iki ülkedeki 130 meyve ve sebze çiftliğinde yürütülen çalışma, Royal Society's  Journal Biological Sciences isimli bilim dergisinde yayımlandı. 
 
Çalışmanın sonuçlarına göre, yabani arılar ve bal arılarının  eksikliği, belirli ürünlerin yetişmesi  için şart olan polenizasyonun  gerçekleşmemesine ve sonuçta verimin de sınırlı kalmasına yol açıyor. 
 
Gruptaki Kanadalı bilim adamlarından Manitoba Üniversitesi Entomoloji  Bölümünden Dr. Kyle Bobiwash, çalışmada elma, kiraz, kabak, yaban mersini, badem  ve karpuz üzerine yoğunlaşıldığını söyledi. 
 
Bu ürünlerden sadece ABD’de yıllık ortalama 50 milyar dolarlık üretim  yapıldığını kaydeden Bobiwash, azalan arı popülasyonunun önümüzdeki yıllarda gıda  güvenliğiyle ilgili sorunları ortaya çıkarabileceği uyarısında bulundu. 
 
Vahşi arıların korunması gerektiğini ve bal arısı kolonilerine daha  fazla yatırım yapılmasının verimi artıracağını belirten Dr. Bobiwash, Kanada’da  azalan arı popülasyonu ve düşük polenizasyondan en çok yaban mersini üretiminin  olumsuz etkilendiğini ifade etti. 
 
Bobiwash, çiçeklerin daha iyi polenizasyona sahip olduğu bazı  çiftliklerde verimin yüzde 30 oranında arttığına işaret ederek, "Daha iyi  tozlaşma (polenizasyon), daha çok, daha sulu ve daha lezzetli meyve üretimi  demektir. Polenizasyona bağımlı mahsullere yönelik küresel talep arttı. Bu  mahsullerin gelişmesi ise ancak arı habitatına bağlı." dedi. 
 
Dr. Kyle Bobiwash, tozlaşmaya bağlı mahsul verimini arttırmak için her  çiftliğe daha fazla bal arısı getirmenin çözüm olmadığını, hangi ürünün hangi arı  türü ile polenize olduğunun belirlenmesi gerektiğini bildirdi. 
 
Dünya genelinde son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar,  polenizasyonun baş aktörü olan arıların sayısında önemli azalmalar olduğunu  gösteriyor.
 
Araştırmalara göre global mahsul hacminin yüzde 35'i polenizasyona  bağlı. 
 

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