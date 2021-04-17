Araç sahibi olan herkesi kapsıyor! 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik" 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.