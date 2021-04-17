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Araç sahibi olan herkesi kapsıyor! 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek

Araç lastiği satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak tanıyan, ürünün özelliklerinin yer aldığı lastik etiketlerine ilişkin düzenleme yapıldı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Araç sahibi olan herkesi kapsıyor! 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik" 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
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