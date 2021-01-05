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Arabası olana kötü haber! Zam geldi

AA |  05 Ocak 2021 Salı - 10:23 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 10:46

Milyonları ilgilendiren zam kararı! Arabası olan herkes için geçerli. 1 Ocak itibarı ile değişti. Fiyatlar yükseldi. Tek tek açıklandı. Yeni fiyat 503.36 olarak belirlendi. Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 189,98 lira ila 503,86 liraya yükseldi.


Arabası olan herkesi ilgilendiyor. 2021'de yeni fiyatlar gerçerli olacak. Karayolu Taşıma Kanunu ve  Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza  ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.
 
Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı  için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
 
Buna göre, KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve  tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel  amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88  liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya  yükseldi.
 
  
Araç grubuna göre 2021'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri  şöyle (Türk lirası):
 
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler eski ücret: 462,56, yeni ücret  503,86
 
 Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: Eski ücret 342,2, yeni ücret 372,88
 
 Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet: Eski ücret 174,64, yeni ücret 189,98
 
 

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