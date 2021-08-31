Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Kullanımı tamamen sona erdi, artık...

Tüm araba sahiplerini çok yakından ilgilendiriyor. Açıklama geldi. Çok önemli gelişme duyuruldu. Tamamen sona erdi.

Arabası olan herkesi kapsıyor. Güzel gelişme paylaşıldı. Ve artık tamamen sona erdi. Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP), şu anda dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan herhangi bir ülkenin kalmadığını duyurdu.

Oldukça zararlı olan yakıt, neredeyse yüz yıldır havayı, toprağı ve suyu kirletiyordu.

Kalp hastalığına, kansere ve felce neden olabilen yakıt, çocuklarda beyin gelişimi ile ilgili problemlerle de ilişkilendiriliyor.

Yüksek gelirlere sahip pek çok ülke yakıtın kullanımını 1980'li yıllarda yasakladı. Kurşunlu benzini kullanan son ülke olan Cezayir ancak bu yılın Temmuz ayında kullanımı durdurdu.