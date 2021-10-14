Araba kiralayanlar dikkat! Flaş karar

7 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Özbay hakkında, başvurudan bir ay sonra, 1 yıldan 7 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunmasını yapan Özbay “İlerleyen zamanlarda firmamızda maddi anlamda sıkıntı oldu. Üç kez, aylık ödemelerde 15-20 günlük sarkmalar oldu. Biz firma ile görüştük. Kötü bir niyet olmadığını, eski bir müşteri olduğumuzu söyledik. Aracın teslim edilmesini istediler. O sırada araç İstanbul dışındaydı. Biraz beklemelerini rica ettik ve 12-13 Haziran gibi araç gelince teslim ettik” diye konuştu.

5 YIL DENETİME TABİ

Koronavirüs nedeni ile uzayan yargılama sonrası Mahkeme geçen günlerde kararını verdi. Duruşma savcısı Naci Kanık, suçun oluşmadığını belirterek Özbay’ın beraati yönünde talepte bulundu. Mahkeme, Özbay’ın “Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma” suçunu işlediği gerekçesi ile 1 yıl hapis 5 gün adli para cezası verdi. Mahkeme, Özbay’ın adli sicil kaydının olmaması ve duruşmadaki tutumu nedeni ile cezayı 3 ay 10 güne indirdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme Özbay’ın 5 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

KARAR ÇOK SAYIDA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR