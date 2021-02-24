Apple son 6 yılda yaklaşık 100 şirket satın aldı

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, Apple 'ın son 6 yılda yaklaşık 100 şirketi bünyesine kattığını duyurdu.

BBC'de yer alan habere göre, Cook, Apple’ın yıllık hissedarlar toplantısında şirketin mali yapısına dair bilgiler paylaştı. Cook, toplantıda Apple'ın son 6 yılda ortalama her 3-4 haftada bir şirketi aldığını belirtti. Cook, satın almaların çoğunlukla teknoloji ve yetenek edinmeye yönelik olduğunu ifade etti. Habere göre, Apple'ın son 10 yıldaki en büyük satın alması ise 3 milyar dolar ile kulaklık üreticisi Beats Electronics ile gerçekleşti.

Apple dünyanın en değerli markası

Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırmasına göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası olarak tespit edilmişti. Geçen yıl 140,5 milyar dolar marka değeri ile 3. sırada yer alan Apple, Kovid-19 salgının damgasını vurduğu süreçte marka değerini yüzde 87 artırmayı başarmıştı.