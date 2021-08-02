Apple cihazlarında şarj sorununu çözmeye odaklanıyor

Apple en çok şarj konusunda eleştiriliyor. Özellikle iPhone, MacBook ve iPad gibi cihazlarındaki kullanım süresinin düşük olduğu ve zamanla güncellemelerle pil ömrünün kısaldığını söyleyen kullanıcıların bu derdine Apple çözüm üretiyor gibi görünüyor.

DigiTimes’ın ulaştığı bilgilere göre Apple , gelecekteki iPhone iPad ve Macbook cihazları için pil boyutunu artırmak istiyor. Bu sayede kullanıcıların en çok eleştiridiği soruna somut bir çözüm bulunmuş oluyor. Öte yandan söylenene göre Apple’ın bu yeni donanımsal keşfi daha yüksek pil performansı sunmasının yanında daha az yer kaplayacak.

YENİ DONANIM GELİYOR

Apple özellikle iPhone’lar için bu tarz bir kurumu benimsemek istiyor. TSMC ve Amkor gibi sektörün dev isimleriyle de iş birliği yaparak buluşunu geliştirmesi bekleniyor. Yayımlanan raporda, özellikle bu yeni küçük donanımların ne zaman piyasaya çıkacağını belirtilmiyor ancak Apple'ın TSMC'nin yeni iPhone'lar ve iPad'ler için seri üretmeye yönelik 6. nesil sürecini onayladığını belirtiyor.