AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak? (13-14 Ocak AÖF sınavı)

AÖF sınav sonuçları merakla bekleniyor. 13-14 Ocak tarihlerinde düzenlenen AÖF sınavında binlerce öğrenci ter dökmüştü. Peki AÖF güz dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan tüm detaylar...

13-14 Ocak AÖF sınavı sonrasında sonuçların ne zaman açıklanacağı merakla beklenmeye başladı. AÖF soru ve cevapları da açıklandı, kolaylıkla sorgulanabiliyor. AÖF sınav sonucuna itiraz etmek isteyenlerin de dikkat edeceği noktalar bulunuyor. İşte ayrıntılar...

AÖF SINAVI SORU VE CEVAPLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

AÖF soruları ve cevapları geçtiğimiz dönemlerde olduğunu gibi sınavların sona ermesinin ardından erişime açıldı. Adaylar AÖF sorularına ve cevaplarına sisteme öğrenci girişi yaprak 'Anadolum eKampüs' üzerinden çıkmış sınav soruları linkine tıklayarak ulaşabiliyorlar.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ise sınavların sona ermesinin ardından on beş günlük süre içerisinde sorgulamaya açılıyor. Sınav sonuçları sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulanabilecek.

SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.