AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? (13-14 Ocak AÖF final sınavı)

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşen AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

13-14 Ocak AÖF final sınavınn sonuçları henüz açıklanmadı. Binlerce öğrenci AÖF'ten gelecek açıklamayı bekliyor. AÖF güz dönemi sınavının soru ve cevapları ise erişime açıldı. İşte sınava dair tüm detaylar...

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI

AÖF soruları ve cevapları geçtiğimiz dönemlerde olduğunu gibi sınavların sona ermesinin ardından erişime açıldı. Adaylar AÖF sorularına ve cevaplarına sisteme öğrenci girişi yaprak 'Anadolum eKampüs' üzerinden çıkmış sınav soruları linkine tıklayarak ulaşabiliyorlar.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AÖF sınav sonuçları ise sınavların sona ermesinin ardından on beş günlük süre içerisinde sorgulamaya açılıyor. Sınav sonuçları sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulanabilecek. Sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor. Fakat hangi gün açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

SINAV SONUÇ İTİRAZI HAKKINDA

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.