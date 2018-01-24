24 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
4°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.400 0.00 EURO 4,6440 0.24
USD 3,7730 0.16 ALTIN 162,900 0.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? (13-14 Ocak AÖF final sınavı)

24 Ocak 2018 Çarşamba - 8:00 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 8:08

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşen AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?


13-14 Ocak AÖF final sınavınn sonuçları henüz açıklanmadı. Binlerce öğrenci AÖF'ten gelecek açıklamayı bekliyor. AÖF güz dönemi sınavının soru ve cevapları ise erişime açıldı. İşte sınava dair tüm detaylar...

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI
 
AÖF soruları ve cevapları geçtiğimiz dönemlerde olduğunu gibi sınavların sona ermesinin ardından erişime açıldı. Adaylar AÖF sorularına ve cevaplarına sisteme öğrenci girişi yaprak 'Anadolum eKampüs' üzerinden çıkmış sınav soruları linkine tıklayarak ulaşabiliyorlar.
 
 
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
 
AÖF sınav sonuçları ise sınavların sona ermesinin ardından on beş günlük süre içerisinde sorgulamaya açılıyor. Sınav sonuçları sisteme öğrenci girişi yaparak sorgulanabilecek. Sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor. Fakat hangi gün açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
 
SINAV SONUÇ İTİRAZI HAKKINDA
 
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

ETİKETLER

aöf aöf sınav sonuçları aöf final sınavı aöf sonuç açık öğretim aöf güz dönemi aöf güz dönemi sınavı aöf final sınavı sonuçları aöf sınav soruları aöf çıkmış sorular
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.