Antalya'da trans birey tartıştığı arkadaşını tüfekle vurdu!

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 13 Sokak'taki binanın önünde meydana geldi. Hakan S. ile arkadaşı S.K. arasında, eksik eşyalar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., Hakan S.'nin arkasından pompalı tüfekle ateş açtı. Sol kolundan ve kulağından yaralanan Hakan S., polis noktasına kadar yürüyerek yardım istedi. Polisin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Hakan S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler olayın gerçekleştiği bina önüne gelerek S.K.'nin evine çıktı. Uzun süre kapıyı çalan polis, yanıt alamadı. Aracı bina önünde bulunan S.K.'nin dairesine girmek için gerekli izinlerin alınmasının ardından ekipler, çilingirle kapıyı açtırıp, girdi. Evden çıkarılan S.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Polis olayda kullanılan pompalı tüfeği aramalara rağmen bulamadı.