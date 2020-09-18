Antalya'da silahlı kavga! Bacağından vuruldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretinden çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen O.S., tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu.

Antalya Manavgat 'ta meydana gelen olayda O.S., tartıştığı kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken vuran kişinin ise çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Manavgat Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İkinci el telefon tamiri ve satışı yapan iş yerine arkadaşıyla birlikte gelen O.S., bir süre sonra aynı iş yerine gelen kişilerle tartıştı. Çıkan arbedede bıçak çeken O.S. tabancayla bacağından vurularak yaralandı.