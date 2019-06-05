Antalya'da orman ve tarım arazisinde yangın

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan yangında yaklaşık iki hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü.

Güçlüköy Mahallesi'nin Uşacık mevkisindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.