21 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.324 0.83 EURO 9,0590 0.96
USD 7,6220 0.96 ALTIN 458,860 1.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

Antalya'da korkunç olay! Genç kadın ampulü değiştirmek isterken...

DHA |  21 Kasım 2020 Cumartesi - 22:27 | Son Güncelleme : 21 11 2020 - 22:27

Antalya'nın Serik ilçesinde odadaki ampulü değiştirmek isteyen Zeynep Dişyapar (36) akıma kapılarak yaşamını yitirdi.


Olay, saat 19.00 sıralarında Serik'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Zeynep Dişyapar'ın oturduğu tek katlı müstakil evde meydana geldi. Odanın ampulünü değiştirmek isteyen Zeynep Dişyapar, akımına kapıldı. Dişyapar'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zeynep Dişyapar, ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zeynep Dişyapar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
 
Dişyapar'ın cesedi Serik Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ilk otopsinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ETİKETLER

Antalya Serik Zeynep
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.