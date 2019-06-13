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Antalya'da hastanede klima ünitesi patladı! Ölü ve yaralılar var

AA |  13 Haziran 2019 Perşembe - 10:18 | Son Güncelleme : 13 06 2019 - 12:08

Antalya'da, özel bir hastanede klima ünitesinin patlaması nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.


Antalya'da özel bir hastanede klima ünitesinin  patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.  Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki özel bir hastanede patlama  meydana geldiği ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil  Servis ekibi sevk edildi.
 
Hastanenin teras katındaki klima ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada  gerçekleştiği belirtilen patlamada, hastane personeli 30 yaşındaki Arif Dal  hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.
 
Dal'ın, iki ay önce evlendiği öğrenildi.
 
 Parmaklarından yaralanan Gürkan Çetin, plastik cerrahide ameliyat  edilmesi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.  Bir hasta yakını Ahmet Aköz ise patlamanın oldukça şiddetli olduğunu,  korkuyla kendilerini hemen hastane dışına attıklarını söyledi. Antalya Valiliğince olaya ilişkin yapılan açıklamada, hastanenin  beşinci katındaki terasta klima motorlarının bakım ve temizliğinin yapıldığı  sırada ölümlü iş kazasının meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, hastane teknik personeli Arif Dal'ın hayatını kaybettiği,  klima bakım işleri için hastanede bulunan Eyüp Partal ve Hacı Eray Kaya ile  Gürkan Çetin'in yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.
 

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Antalya hastanede patlama ölü ve yaralılar var klima ünitesi patladı
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