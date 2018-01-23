23 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
5°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.400 0.99 EURO 4,6320 0.08
USD 3,7680 -0.16 ALTIN 162,160 0.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ant içen komandolar Afrin'e hareket etti

AA |  23 Ocak 2018 Salı - 19:10 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 19:25

Hatay'da Suriye sınırındaki birliklerde konuşlu askerler, komando andı içtikten sonra harekat bölgesine gitti


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Suriye sınırında  konuşlu komandolar, ant içtikten sonra tank ve zırhlı personel taşıyıcılarla  Afrin bölgesine hareket etti.  
 
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tatvan 10. Komando Tugayı'ndan Suriye  sınırındaki birliklere gönderilen komandolar, konuşlu bulundukları birliklerde  ant içerek harekat bölgesine gitti.
 
 
Afrin'deki operasyonda yer alan birliklere takviye olarak giden  komandolar, zırhlı araçlara binerek sınırdan geçti.
 
 
Öte yandan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen tankların da  sınır birliklerinde hazır bekletildiği gözlendi.

ETİKETLER

Hatay Suriye komando
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.