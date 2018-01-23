Ant içen komandolar Afrin'e hareket etti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu komandolar, ant içtikten sonra tank ve zırhlı personel taşıyıcılarla Afrin bölgesine hareket etti.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Tatvan 10. Komando Tugayı'ndan Suriye sınırındaki birliklere gönderilen komandolar, konuşlu bulundukları birliklerde ant içerek harekat bölgesine gitti.
Afrin'deki operasyonda yer alan birliklere takviye olarak giden komandolar, zırhlı araçlara binerek sınırdan geçti.
Öte yandan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen tankların da sınır birliklerinde hazır bekletildiği gözlendi.