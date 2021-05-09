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Anneler Günü öncesi eşinin böbreğiyle yeniden sağlığına kavuştu

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) |  09 Mayıs 2021 Pazar - 19:00 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 19:00

Bursa'da Emin Koca (45), 9 yıldır böbrek yetmezliği hastalığı bulunan eşi İpek Koca'ya (43) iki gün önce gerçekleşen ameliyatla böbreğini verdi. Sağlığına yeniden kavuşan İpek Koca, eşinin Anneler Günü öncesi kendisine en büyük hediyeyi verdiğini belirtti.


Muğlanın Datça ilçesinde yaşayan İpek Kocaya 9 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek yetmezliği tanısı kondu. Tanının ardından İpek Kocanın tedavisine başlandı. Doktorlar hastalığının ilerlemesi nedeniyle İpek Kocaya böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Emin Koca, eşine böbreğini vermeyi kabul etti. Çift, nakil için Bursadaki bir özel hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucunda Emin Kocanın nakil için uyumlu olduğu tespit edildi. Cuma günü yapılan ameliyatla, eşinden alınan böbrek İpek Kocaya nakledildi. Nakilden dolayı mutlu olduğunu belirten İpek Koca, Anneler Günü öncesi en güzel hediyeyi eşinden aldığını belirtti.
 
Anneler Gününde en büyük hediyeyi eşinden aldığını belirten İpek Koca, "Uzun tedavi sürecinin ardından eşimin arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Bursada özel bir hastaneye başvurduk. Doktorlarla görüşüp, raporlarımızı gönderdik. Nakil için uygun olduğumuzu söylediler. 29 Nisanda hastaneye yattık, 2 gün önce de nakil gerçekleşti. Eşim bana Anneler Günü öncesi en güzel hediyeyi verdi" dedi.

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Bursa Anneler Günü böbrek yetmezliği
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