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Ankara'da usulsüz arazi satışı operasyonu! Onlarca gözaltı var

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 12:13 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 12:19

Ankara'nın Haymana ilçesinde kamuya ait arazileri usulsüz sattıkları iddia edilen, aralarında kamu görevlileri ve üç köy muhtarının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.


Haymana'da bazı kamu görevlilerince satışa çıkarılması mümkün olmayan  devletin mera arazilerinin vasıfları değiştirilerek satıldığı bilgisi üzerine  Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
 
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takiple kamu görevlilerinin de  aralarında bulunduğu 30 kişinin faaliyetleri adım adım izlendi.
 
Polisin yaptığı incelemede Haymana'daki 10 köyde yer alan arazileri  almak isteyen kişilerin Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu, kamu  görevlileri İ.G, M.K. ve B.K'nin 2 bin 500 lira rüşvet karşılığında satışı mümkün  olmayan mera arazilerinin niteliğini sahte belgelerle tapu kadastro sisteminde  değiştirdikleri belirlendi.
 
Rüşvet aldıkları kişilere sahte dekont da veren zanlıların, bu  yöntemle kamuya ait birçok merayı sattıkları kaydedildi.
 
Bazı köy muhtarlarının da kendilerine arazi aldıkları ya da  başkalarına arazi alınmasında aracı oldukları tespit edildi.
 
Mera arazisi olarak bildikleri yerlere ev yapıldığını ve arazilerin  bahçeye dönüştürüldüğünü gören köylülerin durumdan rahatsız olarak polise ihbarda  bulunduğu öğrenildi.
 
Zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kamu  görevlisi ve 3 köy muhtarının da aralarında olduğu 30 kişi gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Ankara arazi satışı Haymana
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