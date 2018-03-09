Ankara'da flaş karar! 24 saati 1 TL olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentte yol boyu, katlı ve açık olarak hizmet veren otoparklarla ilgili Büyükşehir Belediyesi devrim gibi bir karar almaya hazırlanıyor. Meclise sunulacak önerinin kabul edilmesi halinde başkentteki belediyeye ait otoparkların hepsi 24 saat boyunca 1 TL olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatı ile başkentteki belediyeye ait otoparkların hepsi 24 saat boyunca 1 TL olacak. Sabah'ın haberine göre; Otoparkların ilk bir saati ise ücretsiz olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulacak olan önerinin onaylanması durumunda başkentlilerin akın ettiği Mogan ve Göksu gibi mesire alanları da bu tarifeden hizmet verecek.

1 SAAT ÜCRETSİZ

Müjdeli haberi Başkentlilerle paylaşan Başkan Mustafa Tuna, "Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparklar 1 saate kadar ücretsiz olacak. 1 saatten sonrada 24 saat boyunca 1 TL olacak. Biz vatandaşlarımızın otopark alışkanlığını sağlamak istiyoruz. Bu şekilde yollardaki araç trafiğinin olmayacağı düşünüyoruz. Otoparklardan gelir elde etmekten ziyade trafik akışına kolaylık sağlamak amacıyla böyle bir girişimimiz var. Bu uygulama açık otoparklar, kapalı otoparklar gibi bütün otoparkları kapsıyor. Özel şahıslara ait otoparklar bu uygulamanın dışında olacak. Biz kararı imzaladık. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimiz de uygun görürse gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.