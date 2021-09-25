Ankara’da din kültürü öğretmeni ne dedi? Öğretmen görevden uzaklaştırıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili inceleme-soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla ilgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir" denildi. Peki, Ankara’da din kültürü öğretmeni ne dedi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Ankara’nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir” denildi.

AKP SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK “ASLA KABUL ETMİYORUZ”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından Ankara’nın Mamak ilçesinde Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenin Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, AKP olarak vatandaşların dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

Çelik, “Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır. Ankara’nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir. Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır” dedi.

Çelik, vatandaşlardan bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını isteyerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir; ‘Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir'” ifadesini kullandı.

ANKARA VALİLİĞİ: ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ankara Valiliği, öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden ‘ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu’ iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla ilgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir” denildi.

ANKARA’DA DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ NE DEDİ?

Basında yer alan haberlere göre Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, görev yapan M.K. adlı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 8. sınıf öğrencilerine 20 Eylül'deki ders sırasında “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedi.

Bazı öğrencilerin parmak kaldırmasının ardından öğretmenin, “Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor? sorularını sorduğu iddia edildi. Ardından M.K.'nin “Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş” ifadesini kullandığı öne sürüldü.