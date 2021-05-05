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Ankara'da 40 yaş üzeri avukatların aşılanması başladı

Buğra OLAÇ- Celal ATALAY- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 16:44 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 16:44

Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı uygulamasında 40 yaş ve üzeri avukatların aşılanması başladı.


Türkiye Barolar Birliği, 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Covid-19 aşı programına tanımlandığını duyurdu. Bu kapsamda, randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen avukatlara Covid-19 aşılarının birinci dozu yapıldı. Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlardan Mutlu Çakan, adliyelerde duruşmalara devam ettiklerini, aşı olmanın doğru karar olduğunu belirterek, "Bazen çift maskede taksak da uzun süre kalabalıkta ve aynı ortamda kalmak bizi tedirgin ediyordu. Aşı bizi rahat görev yapar hale getirdi" dedi.
 
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Avukat Namık Öztürk ise adliyelerde kalabalık ortamlara girdikleri için risk grubunda olduklarını vurgulayarak, "Ama bu aşının sadece 40 yaş üstü avukatlara değil daha genç meslektaşlarımıza da yapılması gerekir. Onlar daha çok duruşmaya giriyorlar, adliyede daha çok vakit geçiriyorlar. Onların da aşı olması gerekir" diye konuştu.
 
Öte yandan aynı hastanede, muhtarların da aşılanması devam ediyor.
 

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Ankara koronavirüs avukat
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