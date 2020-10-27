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Anamur'daki orman yangını kontrol altına alındı

27 Ekim 2020 Salı - 22:53 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 22:54

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını bildirdi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
 

Ayrıntılar gelecek..

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