Amazon Prime Video Türkiye'nin eylül takvimi açıklandı

Eylül ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Amazon Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında geleneksel bir hikâyeyi cesur bir hamle ile farklı, müziksel bir açıdan ele alan “Cinderella”, erotik gerilim “The Voyeurs”, dört bölümden oluşan belgesel dizi “Lularich”, London’s West End’in ödüllü, hit müzikalinden uyarlanan “Everybody’s Talking About Jamie” ve çarpıcı öykü “Birds of Paradise” yer alıyor.

Cinderella – 3 Eylül

Kay Cannon’ın kaleme alıp, yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde dünyaca ünlü şarkıcı Camila Cabello’nun yer aldığı “Cinderella”, 3 Eylül Cuma günü Prime Video Türkiye’de yayınlanacak. Tüm zamanların en çok satan müzik sanatçılarından birçoğunun yazdığı şarkıların coverlarını içeren, geleneksel bir hikâyeyi cesur bir hamle ile farklı, müzikal bir açıdan ele alan film, hayalleri dünyanın izin verdiğinden daha büyük olan ancak İyilik Perisi’nin yardımı ve sabrı sayesinde hayallerini gerçekleştirmeyi başaran kahramanın (Camila Cabello) hikâyesine odaklanıyor.The Voyeurs –10 Eylül

Filmde, Montreal şehir merkezinde güzel bir çatı katı dairesine taşındıktan sonra gitgide kendilerini sokağın karşısındaki garip komşularının cinsel hayatıyla daha fazla ilgilenmeye başlayan genç bir çift konu ediliyor. Masum bir merak olarak başlayan bu ilgi, çift komşulardan birinin diğerini aldattığını öğrendiğinde yavaş yavaş sağlıksız bir takıntıya dönüşüyor. Çiftin baştan çıkartma ve arzuları, hayatlarını beklenmedik şekilde karmaşık bir hale getirerek ölümcül sonuçlara yol açıyor. Unutulmuş erotik gerilim türüne yeni bir soluk getiren “The Voyeurs”, izleyicilere “İzlemek ne kadar doğru?” sorusunu yöneltiyor.

Lularich – 10 Eylül

Dizide, yumuşak görünümlü tozluklarıyla kötü şöhret kazanmış üst düzey pazarlama şirketinin genç annelere evden çalışma kurtuluşu vadederek viral hale gelmesi konu ediliniyor. Sosyal medyanın artan gücünden yararlanan LuLaRoe’nun garip kurucuları giderek tuhaflaşan, kusurlu giyim ürünlerini pazarlamak için bir grup bağımsız perakendeciyi işe alması sonrası gelişen olaylara değinen dizi, özel röportajlar aracılığıyla ve ilgi çekici şekilde tuhaf ve mizahi bir tarzda her şeyin nasıl ters gittiğini ekranlara yansıtıyor

Everybody’s Talking About Jamie –17 Eylül

London’s West End’in ödüllü, hit müzikalinin film uyarlamasında Jamie, sahnede yaşayacağı bir hayatın hayalini kuruyor. Hikâyede en iyi arkadaşı Pritti ve annesi tarafından sonsuz derecede desteklenen Jamie’nin, bağlı olduğu topluluğa daha kabullenici olma ve zorluklarla yüzleşme konusunda ilham vermesi ile karanlıktan spot ışığına çıkmalarını konu ediniliyor.

Birds of Paradise –24 Eylül

Başrollerinde Diana Silvers, Jacqueline Bisset ve Caroline Goodall’ın yer aldığı film, Virginialı hırslı ve yetenekli, erkeksi, hevesli bir balerin olan ve düşük gelirli statüsünden dolayı Paris, Fransa’da prestijli bir bale okulunda burs programına kabul edilen Kate Sanders’ın hikâyesine odaklanıyor. Uluslararası üne sahip bu acımasız kuruma vardığında, kendine güveni ve duygusal gücü, yakın zamanda kardeşini (ve dans partnerini) intihar sonucu kaybetmiş güzel, gizemli bir dansçı olan Marine Durand tarafından sınanır. İlk başta zıtlaşan Kate ve Marine’nin ilişkisi, okulun nihai ödülü Opéra National de Paris’e katılmak için yapılacak sözleşmeyi kazanmak için her şeyi riske atarken, yalanlar, cinsel uyanış ve nihayetinde duygusal atılımlarla dolu duygu yüklü, rekabetçi bir birlikteliğe dönüşür.