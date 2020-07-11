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Amazon açıkladı! Yanlışlıkla iletilmiş...

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 16:35 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 16:35

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, TikTok programını telefonlarından silmeleri için dün çalışanlarına gönderdiği e-postanın "yanlışlık" sonucu iletildiğini bildirdi.


Söz konusu e-postanın gönderilmesinden bir kaç saat sonra Amazon  sözcülüğünden yapılan açıklamada, ''Bu sabah çalışanlara gönderilen e-posta  yanlışlıkla paylaşılmıştır.'' denildi.
 
Açıklamada, Amazon'un TikTok konusundaki yaklaşımında şu an herhangi  bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
 
Şirket tarafından çalışanlara gönderilen ilk e-postada, "Güvenlik  nedeniyle Amazon e-postasına erişim sağlanan telefonlarda TikTok kullanılmasına  artık izin verilmeyecektir. Eğer e-postanıza erişim sağlamak istiyorsanız,  TikTok'u silmelisiniz." ifadesine yer verilmişti.
 
Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulaması hakkında ABD Dışişleri  Bakanı Mike Pompeo da salı günü, TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal  medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.
 
ABD'de ve dünya çapında 800 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip  TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia  ediliyor.
 
Çok sayıda ABD'li uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit  oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.
 

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ABD Amazon TikTok
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