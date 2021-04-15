İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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- Altun: Kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı
Altun: Kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı
15 Nisan 2021 Perşembe - 0:36 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 0:36