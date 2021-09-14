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Altında rekor tahmini! Yılsonu 520 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Bugün belli oluyor. Altın fiyatlarında kritik gün. ABD'de açıklanacak olan Ağustos ayı TÜFE verisi öncesinde altın fiyatlarında hafif gerileme yaşandı. Ons altın saat 08:26 itibariyle 1792 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1789 dolar, en yüksek 1793 dolar seviyesi görüldü. Güne 486 liradan başlayan gram altın en düşük 484.8 lirayı, en yüksek de 486.4 lirayı gördü. ABD'den beklenen açıklama sonrası altın fiyatının yönünü belirleyeceğini ifade ederek, gram altının 520 liralara kadar yükselebileceğini ifade etti. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler...