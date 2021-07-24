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Altın ve dolar ile ilgili son dakika açıklaması! Uçacak... Tarih belli oldu! 580 lira...
Altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili flaş tahmin! Altın ve dolar fiyatlarının uçması bekleniyor. Uzmanlardan altın ve dolar ile ilgili flaş açıklamalar geliyor. Altında sert rüzgarlar esiyor. Dolar ise bir miktar geri çekilme ile birlikte yerini koruyor. Haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı 497-507 aralığında işlemler gerçekleştirdi. Dolar kurunda bir miktar geri çekilmeler gördük. 8.48-8.58 aralığında işlemler gerçekleştirdi. Uzmanlar gram altın fiyatlarının yıl sonuna doğru 580 lira ile 600 lira arasında işlem göreceğini vurguladı. Dolar ile ilgili ise uzmanlar 8.50 altındaki rakamlar kısa vade için özellikle dövizle ticaret yapanlar için bir alım fırsatı olduğunu belirtti. İşte altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...
Küresel ve iç piyasalarda altın fiyatları hareketli seyrini sürdürürken yaz aylarında fiyatların gidişatı akıllardaki gizemini koruyor. Altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından sıkı takibe alındı. 2-3 aylık süreç baz alındığında altın fiyatlarında görülen hızlı değişimler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusundaki yorumlarını insanlarla paylaşıyor.