Gazetevatan.com » Ekonomi » Altın için kritik gün! Bu akşam açıklanacak
Altın için kritik gün! Bu akşam açıklanacak
Altında dalgalanma devam ediyor. Gram altın 474 TL'ye ons altın ise 1966 dolara çıktı. Piyasa uzmanları altın fiyatlarında bu gece açıklanacak olan Fed kararının önemli olduğunu söylerken 1930 dolar seviyesinin güçlü bir destek seviyesi olarak ön plana çıktığını belirtiyor. Peki uzmanlar altın fiyatları ile ilgili ne diyor? İşte cevabı...
İç piyasada gram altın 474 liradan, çeyrek altın 778 liradan, Cumhuriyet altını da 3,082 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...