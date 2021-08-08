Altın fiyatlarında hareket ve dolar! Olumsuz etkiliyor...

Borsa İstanbul’da bilanço bazlı fiyat hareketleri öne çıkıyor. Endekste güçlü çıkış için alıcı ilgisinin artması şart. Global ölçekteyse ibre tekrar kripto varlıklara yönelmeye başladı. Altın ve dolarda sık hareket etmek, komisyonlar nedeni ile kazancı olumsuz etkiler.

Borsa İstanbul’da bilanço bazlı fiyat hareketleri öne çıkıyor. Endekste güçlü çıkış için alıcı ilgisinin artması şart. Global ölçekteyse ibre tekrar kripto varlıklara yönelmeye başladı.Milliyet gazetesi yazarı Zeynep Aktaş yazdı... Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 1.434 seviyesinde. Borsada son bir haftada çok küçük marjlarda da olsa yükseliş yönünde bir hareket oluştu. Bilançoların açıklanması sonrasında hisse senetlerine ilgi yükseldi. Hacim arttı. Günlük işlem hacmi ortalaması 10-12 milyar TL’ye inmişken 14-16 milyar TL’ye çıktı. Elbette bu borsada coşkulu bir hareket için yeterli değil. Hacmin hareketli dönemlerde 50 milyar TL’lere çıktığı düşünüldüğünde bulunulan seviyelerdeki katılım henüz çok düşük.Öte yandan TCMB’nin yılın üçüncü çeyrek enflasyon raporunda yaptığı enflasyon güncellemeleri ve sıkı para duruşunun süreceği vurgusu piyasaları desteklerken, Cumhurbaşkanı’nın faizlerin düşmesine yönelik açıklamaları kurda yeniden hareketlenmeyi getirdi.

Borsada hisse bazlı hareket, kurda ve altında geri çekilmelerde alım yönlü seyir devam edecektir.

Güçlü hisseler

Endekste ağırlığı yüksek şirketlerde güçlü karların oluşması beraberinde hisse senetlerinin bir haftada yükselişini destekledi. Hisselerdeki hareketlere ve bilanço kar büyümelerine baktığımızda otomotiv şirketleri öne çıkıyor. Endeksin hareketini de etkileyen Tofaş Oto. Fabrika ve Otokar ’da yılın ilk yarısında sırasıyla yüzde 133 ve yüzde 130 oranda kar artışı gerçekleşti. Hisse senetleri son bir hafta içerisinde yüzde 17 oranında değer kazandı. Garanti Bankası , TSKB, Şişe Cam, Sasa, İş Y. Men. Değ., Akbank , Yapı ve Kredi Bankası endekste ağırlığı yüksek hisseler ve yılın ilk yarısında yüzde

40’ın üzerinde kar artışı sağladı.

Borsaya katılımı artıracak göstergeler

1 İşlem hacmi artmaya başlıyorsa daha fazla kişinin ilgilendiğini gösterir.

2 Getiriler artıyorsa hikâye oluşur. Yatırımcı getiriye koşar.

3 Kâr artıyorsa kâr payı beklentisi güçlenir. Hisse fiyatındaki artışın yanında kazanç sağlanacağı için seçenektir.

4 Güçlü halka arzlar yeni yatırımcı getirir.

5 Kurumsal yatırımcılar için belirsizliklerin ortadan kalkması yeni alımları güçlendirir.

Yatırımda beş risk ve hatalı kararlar

1 İyi bir yatırım enstrümanının fiyatı aşırı yükselirse riskli hale gelir.

2 Yatırım enstrümanının uzun süreli zayıf seyri, hatalı kararları beraberinde getirir.

3 Sadece getiriye odaklanılırsa, şirketle ilgili önemli gelişmeler kaçırılabilir. Küçük getiriler için büyük yatırım fırsatları uzaklaşır.

4 Sürekli başka gelişmelerle ilgilenildiğinde, yatırım odağından uzaklaşılır.

5 Şirketlerin yaşam süreçlerine hâkim olmamak, fiyat odaklı hareket etmek fiyat dalgalanmalarına karşı korunmayı kaldırır.

Altın birikiminin önemi

1 Altın Türkiye’de dolar la fiyatlandığı için dolar kuru ile hemen aynı hareketi gösterir.

2 Enflasyonist dönemlerde önemli bir alternatiftir.

3 Dalgalanmalar gösterebilir. Ancak genel seyri enflasyon üzerinde getiridir.

4 Merkez Bankalarının tercihleri arasında yer alır.

5 Ziynet eşyasıdır. Kullanım alanı vardır.

Dolar kurunda hareketin aşamaları

1 Enflasyon sürüyorsa seçenektir.

2 Faiz bir alternatif oluşturmuyorsa, dolarla fiyatlandığı için altın da denenebilir.

3 Sık hareket etmek, komisyonlar nedeni ile kazancı olumsuz etkiler.

4 Kısa vadeli dalgalanmalar yerine ana trende odaklanmalı.

5 Rekabetçi kur ekonomide öne çıkıyorsa yükseliş sürer.

6 Güvenli liman görülse de fiyatlarda iniş çıkışlar yaşanır.

7 Döviz bazlı enstrümanlara yatırım yapan fonlar bir seçenektir.

Kripto hikayesi yeniden başladı gözler Bitcoin’de

Bitcoin, temmuz ayında 30 bin doların altını gördükten sonra yönünü yukarı çevirdi ve tekrar yükselişte. Günlük değer artışları yüzde 7 sınırına geldi. 43.484 seviyesine yükseldi. İlgi sürüyor.

Paris merkezli Melanion Capital Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun ve Bitcoin fiyatını yakından takip eden bir fon çıkarma hazırlığında. Böylece AB’deki yatırımcılar yüksek oynaklığa sahip kripto varlığa yatırım yapma imkanına sahip olacak. Kripto para haberler i yayımlayan CoinDesk’in haberine göre JPMorgan varlıklı müşterilerine Bitcoin fonu sunuyor.

Kripto paralarla kısıtlamaların yanı sıra ödeme sistemi olarak kullanılmasına dair haberler gündemde kalmasına neden oluyor. Bitcoin 43.484 ve Ethereum

2.971 seviyesinde. Kripto varlıklar ilgi görmeye devam edebilir.