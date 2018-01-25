Almanya'dan skandal Türkiye kararı! Askıya aldılar

Spiegel dergisi, Türkiye'nin Afrin operasyonu nedeniyle Alman hükümetinin TSK 'nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Spiegel'e yaptığı açıklamada, hükümetin Suriye 'nin kuzeyindeki durumdan dolayı "çok kaygılı" olduğunu söyledi.

ASKERİ EKİPMAN GÖNDERMEYECEKLER

Gabriel, mevcut koşullar altında askeri çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri ekipman gönderemeyeceklerinin açık olduğunu da ifade etti.

Merkel ile SPD'li Gabriel, Leopard tank satışının akıbetiyle ilgili nihai kararın, CDU ile SPD'nin kuracağı yeni 'büyük koalisyon' hükümetine kalması konusunda uzlaştı.